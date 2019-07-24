Karadeniz devinin Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takımını Avusturya kampında da yalnız bırakmıyor.

Her idmanı saha kenarından izleyen Fırtına’nın patronu, kampın ilk gününde Abdülkadir Ömür ile ilginç bir an yaşamıştı. Ağaoğlu, ayakkabısı ayağını vurduğu için kendi ayakkabılarını 20 yaşındaki oyuncuya vermiş ve bu görüntüler alkış almıştı. Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu dünkü idmanda da bu ayakkabıları genç oyuncuya imzalattı. Bu imzanın kendisi için önemli olduğunu kaydeden Karadeniz ekibinin 1 numarası, “Bu ayakkabıları açık artırmaya sunup, satacağım. Gelirini de kulübe bağışlayacağım” diye konuştu.

Fotoğraflar: Serkan Hacıoğlu