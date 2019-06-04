Abdülkadir yine mest etti

Bordo-Mavililer’in genç yıldızı Abdülkadir Ömür, geçtiğimiz günlerde Yunanistan ile oynanan hazırlık maçında ilk kez A Milli Takım formasını giymişti. 19 yaşındaki oyuncu, önceki gün de Özbekistan karşısında görev yaptı.

Aldığı toplarla Kırmızı- Beyazlılar’ı hızlıca hücuma çıkaran ve rakip savunmaya sık sık zor anlar yaşatan başarılı futbolcu gösterdiği performansla alkış aldı. Teknik direktör Şenol Güneş’in de Abdülkadir’den çok memnun olduğu ve Fransa karşılaşmasında genç oyuncuyu görevlendirebileceği öğrenildi.