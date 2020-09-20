Abdülkadir yine attı ama!

Hazırlık dönemini çok iyi geçiren Abdülkadir Ömür, geçen haftaki 3-1’lik Beşiktaş mağlubiyetinde Trabzonspor’un ender iyi isimlerindendi. Karşılaşmada Fırtına’nın tek golünü kaydeden genç yıldız, dün de Denizlispor filelerini havalandırdı. Ancak attığı gol, uzun VAR incelemelerinin ardından iptal edildi. Milli futbolcu, 3.5 dakika süren incelemenin ardından hakeme yoğun itirazlarda bulundu.