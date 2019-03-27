Trabzonspor Yönetim Kurulu Danışmanı Ali Kemal Denizci, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programına bağlanarak Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı.

Sevilla'nın, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'ya talip olup olmadığını açıklayan Denizci'nin açıklamaları şu şekilde:

Yusuf bu aralar formsuz gibi görünüyor ama kendine dikkat eden bir futbolcu. Yusuf Yazıcı'yı Sevilla takip ettiği söyleniyor. Yusuf ve Abdülkadir satılmaz, diyordum ama artık böyle demiyorum.

Trabzonspor bitmiş, satsan bu kadar olmaz. Her şey ipotekli. Artık kulübü kurtaralım. Yarınlarda yeni bir Yusuf ve Abdülkadir buluruz. Kulübün ihtiyacı var. Fiyatını bulması çok önemli. Çok iyi bir değer yakalandığı zaman düşünülür.

İkisine de devamlı teklif var ama ciddi bir noktaya gelinmedi. Pazarlıklar tam manasıyla olmadı. Ama ileride olacaktır. Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir için Sevilla'dan ilgi kağıdı geldi.