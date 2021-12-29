Denizlispor , Abdülkadir Sünger'in devleştiği maçta Galatasaray 'ı Ziraat Türkiye Kupası'nda elemeyi başardı. 21 yaşındaki kaleci, 120 dakikada tam 18 kurtarış yaptı ve maça damga vuran isim oldu. Penaltı atışlarında da Oğulcan Çağlayan'a geçit vermeyen, takımının 5. penaltısında hata yapmayan Abdülkadir, Nef Stadı'nda gecenin adamı olmayı başardı. Futbolseverleri mest eden performans sonrası genç kalecinin kariyeri de merak konusu oldu. Abdülkadir Sünger kimdir, kaç yaşında? Abdülkadir Sünger nereli ve hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtları haberimizde.

Abdülkadir Sünger kimdir, kaç yaşında? Abdülkadir Sünger nereli ve hangi takımlarda oynadı?

Abdülkadir Sünger, 24 Mayıs 2000 yılında Denizli'de dünyaya geldi. Denizli'de futbola başlayan genç kaleci, Sarayköy 26 altyapısında dikkatleri üzerine çekti ve Eylül 2016'da Denizlispor'un altyapısına transfer oldu.

Ocak 2020'de A takım kadrosuna dahil edilen ve sezonun ikinci yarısıda Süper Lig'de şans bulmaya başlayan Abdülkadir, 7 maçta forma giyerken kalesinde 17 gol gördü. Bu sezon Denizlispor'da Spor Toto 1. Lig'de 1 maçta oynayan genç kaleci, Türkiye Kupası'nda ise Galatasaray'a karşı sahaya çıktı. Penaltılar dahil 19 kurtarış yapan Abdülkadir'in güncel piyasa değeri 200 bin Euro.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz sezonun 41. haftasında Galatasaray, Denizlispor'u deplasmanda 4-1 mağlup etmiş, Abdülkadir 1'i penaltı olmak üzere 6 kurtarış yapmış, Sarı Kırmızılıların daha farklı bir galibiyet almasına engel olmuştu.

1.88 boyundaki kalecinin Horozlar ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.