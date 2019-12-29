Kayserispor maçından önce teknik direktör Ünal Karaman ve futbolcu arkadaşları tarafından pasta kesilerek doğum günü kutlanan Abdulkadir Parmak, müthiş bir maç çıkarttı. 25 yaşındaki yıldız isim, Sörloth’un ilk golünde çok şık bir asist yaptı. 71. dakikada ise Nwakaeme’nin şutunda kaleciden dönen topu ağlara yolladı.

Orta sahada her iki yönüyle çok başarılı oynayan Abdulkadir, tribünlerden de alkış aldı.

Bu haberi de okudular Abdulkadir Parmak: Emin adımlarla ilerliyoruz ve inşallah daha iyi olacağız