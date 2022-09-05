Spor Toto Süper Lig takımı Gaziantep FK'nın Trabzonspor 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Abdulkadir Parmak açıklamalarda bulundu.

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Abdulkadir Parmak, "Takımımız çok iyi bir takım, asla mücadeleden vazgeçmeyen bir takımımız. Çok iyi bir arkadaşlığımız ve aile ortamımız var" dedi ve ekledi:

"Asıl mevkiime döndüm"

"İlk oynadığım kulübün altyapısında serbest pozisyonunda oynuyordum, Trabzonspor altyapısında orta saha oynadım, Adana Demirspor ve Altınordu'da kanat oynadım, Trabzonspor'da Sivasspor maçı vardı o maçta da kanat oynamıştım, sonrasında bir maçta orta saha oynadım ve orta saha olarak kaldım. Aslında asıl mevkiime döndüm diyebilirim."

Gaziantep FK'ya transfer süreci

Gaziantep FK'ya transfer sürecinden bahseden Parmak, "Erol Hoca (Bulut) ile geçen sezon devre arasında da bir görüşmem olmuştu, o dönem transferim gerçekleşmemişti. Bu sezon öncesinde Trabzonspor'la kampa götürülmedim, bence her futbolcunun kamp geçirmesi gerekli. Erol Hoca ile görüştük, bir futbolcu için en güzel şey; hocası tarafından istenmesidir. Bu şekilde transfer sürecim gerçekleşti. Şu anda kendimi hazır hissediyorumi, hocam ne zaman şans verirse elimden geleni yapacağım" dedi.

"Dezavantajı avantaja çevirmek istiyoruz"

Galatasaray maçı hakkında ise 27 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray bireysel olarak çok iyi oyunculara sahip, hocası da gayet iyi. Ben bu sezon açıkçası Galatasaray'ı beğeniyorum. Trabzonspor maçında da Galatasaray'ı beğendim. Biz Gaziantep FK olarak önümüze maç maç bakıyoruz. Galatasaray maçının deplasman olması, tribünlerin dolu olması bizim için dezavantaj olsa da bu bazen bu durumlar avantaj olabiliyor, umarım Galatasaray deplasmanından puan ya da puanlarla döneriz. Anadolu takımlarının şu anda 4 büyüklerden bir farkı yok. Eskiden 4 büyüklerin ezici bir üstünlüğü vardı, şu anda bu durum söz konusu değil. Bu gelişimde teknik direktörlerin sistemlerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

En çok etkilendiği hoca Abdullah Avcı

En çok etkilendiğin teknik direktör sorusuna ise Abdulkadir Parmak, "Gaziantep'te 4. haftam Erol Hoca'nın sistemini çok beğeniyorum. Genel olarak futbolculuk yaşamında teknik taktik anlamda beni en çok etkileyen Abdullah Avcı oldu, kendisiyle uzun süre çalışama fırsatım olmasa da Abdullah Hoca için beni en çok etkileyen teknik direktör diyebilirim" cevabını verdi.



