Göztepe maçında attığı golle galibiyeti getiren Abdulkadir Parmak, maçın ardından kanser tedavisi gören kuzenine mesaj göndermiş ve “Ben savaşarak Trabzonspor formasını giydim o da savaşarak bu hastalığı yenecek” demişti. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde tedavi gören Abdulkadir’in 34 yaşındaki kuzeni Ahmet Bozali, “Abdulkadir beni çok duygulandırdı. Takım arkadaşları da zaten doğum günümde bana mesaj atmıştı. Herkesin duasını istiyorum” diye konuştu.