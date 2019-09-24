Abdulkadir Parmak vasatı aşamadı, maçın ardından yıkıldı

Geçtiğimiz günlerde genç kaleci Uğurcan Çakır’ın sözleşmesini 2025 yılına kadar yenileyen Karadeniz devi, bir diğer altyapı oyuncusu Abdulkadir Parmak’la da nikah tazeledi. 25 yaşındaki oyuncu ile 4+1 yıllık yeni sözleşme imzalayan Trabzonspor, Abdulkadir’e bu sezon 2.6 milyon TL verileceğini açıkladı. Fırtına ile yeni sözleşme imzalayan Abdulkadir de, “Hayalini kurduğum Trabzonspor’un formasını terletmenin mutluluğunu yaşıyorum. Daha çok başarılara imza atmak ve bu topraklara hizmet etmek için yönetimimizle sözleşmemi 2024 yılına kadar uzatmak konusunda anlaşmış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Başarılı oyuncu imzayı atmasının hemen ardından sahaya çıktı. Ancak tecrübeli oyuncu gösterdiği performansla vasatı aşamadı. Yıldız oyuncu sözleşmesinin uzatıldığı gün yaşadığı mağlubiyet sonrasında büyük üzüntü yaşadı.

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