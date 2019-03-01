Abdülkadir Parmak: Savaşmaya devam edeceğiz

Trabzonspor altyapısının son ürünü olan Abdulkadir Parmak lig yarışı ile ilgili olarak, “Umarımligi bize yakışır bir yerde bitirmeyi başarırız. Bunun için savaşmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

01 Mart 2019, Cuma 06:02
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Abdülkadir Parmak: Savaşmaya devam edeceğiz

Son haftaların en formda ismi olan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Abdulkadir Parmak, Ümraniye yenilgisi ile kupaya veda etmelerini değerlendirdi. Sürpriz bir mağlubiyet aldıklarını dile getiren 24 yaşındaki futbolcu, “Kupaya veda ettiğimiz ve bizden bekleneni karşılayamadığımız için üzgünüz. Ancak artık hatalarımızdan ders çıkararak, önümüze bakmamız gerekiyor” dedi.

'Toparlanacağız'

Lige odaklandıklarının altını çizen başarılı oyuncu, “En kısa zamanda toparlanıp, elimizden geleni yaparak ligde başarılı sonuçlar almaya çalışacağız. Umarım sezon sonunda da ligi Trabzonspor’a yakışır bir yerde bitirmeyi başarırız. Taraftarımız ile biz bize yeteriz. Bunun için savaşmaya devam edeceğiz” yorumunu yaptı.

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