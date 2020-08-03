Abdulkadir Parmak: Şampiyonluğu bir gün kazanacağız

Karadeniz ekibinin yıldız orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, yeni sezona ilişkin birtakım değerlendirmelerde bulundu. 25 yaşındaki futbolcu, “Bu sezon Türkiye Kupası'nı kazandık. Mutlaka şampiyonluğu da bir gün kazanacağız ve tüm şehir birlikte kutlayacağız" ifadelerini kullandı.

03 Ağustos 2020, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Abdulkadir Parmak: Şampiyonluğu bir gün kazanacağız

Trabzonspor'un yıldız orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, yeni sezona ilişkin birtakım değerlendirmelerde bulundu. Kaybedilen şampiyonluk nedeniyle halen hayla kırıklığı yaşadıklarını belirten 25 yaşındaki futbolcu, “Bu sezon Türkiye Kupası'nı kazandık. Mutlaka şampiyonluğu da bir gün kazanacağız ve tüm şehir birlikte kutlayacağız" ifadelerini kullandı.

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