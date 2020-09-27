Abdulkadir Parmak sakatlandı

Trabzonspor’un ilk yarıdaki en istekli isimlerinden biri olan Abdulkadir Parmak’a nazar değdi... 26 yaşındaki oyuncu, dakikalar 56’yı gösterdiğinde kasığında ağrı hissetti. ‘Değiştirin’ işareti yapan tecrübeli futbolcu, oyuna devam edemedi. Abdulkadir yerini 21 yaşındaki Safa Kınalı’ya bıraktı. Geçen hafta Denizli karşısında 1 dakika şans bulan Safa, dün 34 dakika sahada kaldı ve gelecek adına olumlu sinyaller verdi. Abdulkadir’in bugün MR’ı çekilecek.