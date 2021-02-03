Abdülkadir Parmak, Trabzonlu bir Türk futbolcudur. Süper Lig’de maçlara çıkmaktadır.

Abdülkadir Parmak kimdir? Abdülkadir Parmak hakkında kısa bilgiler

Parmak, Süper Lig kulüplerinden Trabzonspor’da forma giymektedir. Abdülkadir Parmak, aynı zamanda milli oyuncudur.

Abdülkadir Parmak Hakkında Kısa Bilgiler ve Analizi:

Doğum tarihi ne zamandır? 28 Aralık 1994

Doğum yeri neresidir? Trabzon

Kaç yaşındadır? 25 (2020 tarihinde)

Boyu ne kadardır? 1, 76 boyundadır

Uyruğu neresidir? Türkiye

Hangi mevkide oynamaktadır? Orta Saha- Merkez Orta Saha

Yan mevki olarak hangi mevkide oynuyor? Ön Numara – Ön Libero

Hangi ayağını iyi kullanmakta? Sağ ayak

Futbolcunun danışmanlığını kim yapıyor? Ergezen Menajerlik & Danışmanlık

Şu an hangi kulüpte forma giymektedir? Trabzonspor (Süper Lig Takımı)

Futbolcunun güncel piyasa değeri ne kadar? 4 milyon Euro

Abdülkadir Parmak nerelidir?

Abdülkadir Parmak, Trabzon’da dünyaya gelmiştir. Şu anda memleketinin takımında maçlara çıkmaktadır.

Abdülkadir Parmak şu an kaç yaşında?

Genç futbolcu şu an 25 yaşında. Abdülkadir, futbola 10 yaşındayken başlamıştı.

Abdülkadir Parmak Bugüne Kadar Hangi Takımlarda Oynadı?

Başarılı futbolcu bugüne kadar pek çok takımda oynadı. Bu takımlardan bazılarına kiralık gitti.

Altyapı zamanı ve futbolla ilk tanışma

1461 Soğuksuspor ( 2005 – 2008)

Parmak, altyapı kariyerine bu takımda başladı. Burada 3 sene boyunca kendini geliştirdi.

Haçka SK (2008 – 2011)

Daha sonra Haçka SK alt yapısına transfer edildi. Burada da 3 sene boyunca top oynadı.

Trabzonspor Alt Yapı (2011 – 2013)

Son alt yapı deneyimini Trabzonspor Alt Yapı’da tamamladı. Burada 2013 yılına kadar kaldı. Daha sonra başka bir takım ile sözleşme imzaladı.

Profesyonel olarak futbolla ilgilenmesi

1461 Trabzon (2013 – 2016)

Parmak’ın profesyonel kariyeri 1461 Trabzon ile başladı. Bu takımda üç sene boyunca forma terletti. Toplamda 60 maça çıktı, 5 gol attı.

Ümraniyespor (Kiralık / 2014 – 2014)

1461, oyuncuyu 2014 yılında bu takıma kiraladı. Buradaki sezonu boyunca 16 maça çıktı. 1 adet gol attı.

Trabzonspor (2016 – devam)

2016 yılında Trabzonspor’a transfer oldu. Hala bu takım ile sözleşmesi devam ediyor. Bugüne kadar bu takımla 28 maça çıktı, 2 gol attı.

Altınordu (Kiralık / 2016 – 2017)

Trabzonspor, oyuncuyu iki takıma kiralamıştı. Bunlar bir tanesi Altınordu takımıydı. Bu takımdaki sezonu boyunca 24 maça çıkarak 1 gol kaydetti.

Adana Demirspor (Kiralık / 2017 – 2018)

İkinci kiralık takımı ise Adana Demirspor’du. Buradaki sezonunda 18 maçta forma giydi. Daha sonra Trabzonspor’a döndü.

Abdulkadir Parmak’ın kariyerinde önemli anlar neler?

Abdülkadir Parmak, 2019’da Türkiye milli takım formasını giyme şansına erişmiştir. Bu forma ile bugüne kadar bir defa maça çıktı.

Şu an oynadığı takım olan Trabzonspor ile ilk maçına 2018-2019 sezonunda çıktı. Bu sezonun 1 . haftasında takımın İstanbul Başakşehir takımı ile maçı bulunuyordu. Bu maçta sonra 20 dakikada oyuna çıkartıldı.

Trabzonspor’daki ilk golünü ise yine aynı sezonda attı. 19. haftada Sivasspor’a karşı deplasman maçında gol atmayı başardı.

2021’de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Abdülkadir Parmak, 2021 yılında da Trabzonspor ile oynamaya devam ediyor. Yetenekli futbolcunun bu takım ile 31 Mayıs 2024 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor. Trabzonspor, Parmak’ın sözleşmesini en son 23 Eylül 2019 tarihinde uzatmıştı. Bu sözleşmeye göre anlaşmanın son bir yılı ise opsiyonlu.

Parmak’ın 2020-2021 sezonu maaşı 2.990.000 TL olarak, 2021-2022 sezonu içinse 3.438.500 TL olarak belirlenmiştir.