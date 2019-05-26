Başarılı bir sezonu geride bırakan Trabzonspor'da oyunculardan Joao Pereira, Abdülkadir Parmak ve Uğurcan Çakır, değerlendirmelerde bulundular.

Joao Pereira: “Takımımla, teknik heyetle ve bizi motive eden taraftarlarımızla gurur duyuyorum. Trabzon’a geldiğimden beri en iyi sıralamayı başardığım için mutluyum. Şimdi biraz dinlenme ve aile ile vakit geçirme vakti.”

Abdülkadir Parmak: “Kendi adıma rüya gibi bir sezondu. Çok iyi bir aile olduk. Önümüzdeki sezon da bu aile ortamı devam eder İnşallah. Tüm takım arkadaşlarımın, teknik ekibin, sağlık ekibinin, malzemecilerin, tüm tesis çalışanlarının yüreğine sağlık.”

Uğurcan Çakır: “Elimizden gelenin fazlasını yaptık. Hedeflerimiz içerisinde olan Avrupa hakkını da kazandık, bu zor mücadelemizde bizi asla içeride dışarıda yalnız bırakmayan taraftarımıza sonsuz teşekkürler.”