Abdulkadir Parmak gözyaşlarını tutamadı

Beşiktaş deplasmanı öncesi Trabzonspor’da Abdulkadir Parmak belirsizliği vardı. Çarşamba günkü Süper Kupa mücadelesinde adalesinden sakatlanan ve ilk yarıda oyundan çıkan başarılı orta saha, son idmanda kendini denedi ve oynamak istediğini söyledi. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın 11’de görevlendirdiği Abdulkadir, maçın henüz 37. saniyesinde sakatlandı. İkili mücadele sonrası yerde kalan başarılı futbolcu, adalesini tutarak kenara geldi. 4 gün önceki sakatlığı nükseden Abdulkadir Parmak, kulübede gözyaşlarını tutamadı. Bu kez adalesinde yırtık şüphesi bulunan Abdulkadir Parmak’ın durumu 2 gün içinde çekilecek MR’ın ardından netlik kazanacak.



