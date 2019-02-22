Abdülkadir Parmak: Formama biraz geç kavuştum

Trabzonspor'un başarılı orta sahası Abdülkadir Parmak, Göztepe maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

22 Şubat 2019, Cuma 22:46
- A +
Abdülkadir Parmak: Formama biraz geç kavuştum

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaştı. Ligin 21. haftasında deplasmanda Galatasaray’a 3-1, ligin 22. haftasında da sahasında Aytemiz Alanyaspor’a 2-0 mağlup olan bordo-mavililer, Göztepe karşısında 2-1'lik skorla kazanaran 2 hafta sonra rahat bir nefes aldı. Alınan bu sonuçla Trabzonspor puanını 36'ya yükseltti.

Mücadelenin ardından gecenin kahramanlarından biri olan Abdülkadir Parmak, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

İşte Abdülkadir'in maç sonu açıklamaları:

"Takım galip geldiği sürece kimin gol attığının önemi kalmıyor. Ama tabii ki gol attığım için çok mutluyum. Galip geldiğimiz için de çok mutluyum. Her Trabzonlunun hayalidir bu formayı giymek. Ben bu formaya biraz geç kavuştum, 24 yaşındayım."

"Kuzenim kanser hastalığına yakalandı. 4. seviyede hastalığı. Ben bu formayı giymek için 24 yıl bekledim, savaştım ve kazandım. O da bu savaşı kazanacak ve hastalığını yenecek."

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.