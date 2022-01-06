Abdülkadir Parmak Fatih Karagümrük yolunda!

Trabzonspor 'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo-Mavili takımın kısa süre önce kiralık olarak transfer görüşmelerine izin verdiği Abdülkadir Parmak Fatih Karagümrük ile kiralık olarak anlaşmak üzere.

Fatih Karagümrük'ün 27 yaşındaki oyuncuyu takımdan ayrılan Bertolacci'nin yerine transfer etmek istediği gelen haberler arasında.

Bordo-Mavili kulüple 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Abdülkadir Parmak ligin ilk yarısında 5 karşılaşmada süre almıştı.











