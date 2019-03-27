Genç yaşı, yetenekleri ve oynadığı futbolla Avrupa devlerini kendisine hayran bırakan Abdülkadir Ömür için iki Alman kulübü Trabzonspor’un kapısını çaldı.

SCHALKE BU SEZON KÜMEDE KALMA SAVAŞI VERİYOR

Bu sezon BundesLiga’da kötü bir dönem geçiren ve önümüzdeki sezonun çalışmalarına şimdiden başlayan Schalke’nin Abdülkadir’i istediği öğrenilirken, yıldız oyuncuyu isteyen ikinci takımın E.Frankfurt olduğu belirtildi.

FRANKFURT ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KALABİLİR

Almanya Ligi’nde Adi Hütter ile müthiş bir sezon geçiren ve Şampiyonlar Ligi potasının sadece 1 puan gerisinde olan Frankfurt'un Abdülkadir için Trabzonspor'un kapısını çaldığı öğrenilirken, Sportif Direktör Bruno Hübner'in yıldız futbolcuyu transfer etme adına 15 milyon euro'luk teklif yaptığı öğrenildi.

JOVİC'TEN EN AZ 50 MİLYON EURO KAZANACAKLAR

Devler Ligi'ne kalınması halinde iyi bir gelir elde edecek olan E.Frankfurt'un, 7 milyon euro'ya satın alma opsiyonu olan süper golcüsü Jovic'i Benfica'dan alıp en az 50 milyon euro'ya satmayı planladığı ifade edilirken, başarılı teknik adam Hütter'in Abdülkadir'i çok istediği ve Schalke'nin devre dışı bırakılıp bir an önce oyuncunun transfer edilmesini beklediği bildirildi. (Akşam)