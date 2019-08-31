Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, AEK maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün, Fenerbahçe maçında oynamasının zor gözüktüğünü belirtti.

31 Ağustos 2019, Cumartesi 06:01
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Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Avrupa Ligi’nde gruplara kalınmasının ardından tüm gözler Fenerbahçe maçına çevrilirken, Abdülkadir Ömür’den gelen haberler Trabzonspor'da moralleri bozdu.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, 20 yaşındaki futbolcunun Sarı-Lacivertliler karşısında oynamasının zor olduğunu açıkladı.

Genç oyuncunun üst üste çok maç oynadığını ifade eden Ağaoğlu, “Bu takım 16 günde 6 maç oynadı. Herkes yoruldu. Abdülkadir de bu isimlerden birisi. Oynayıp, oynamayacağı hocanın ve kendisinin vereceği bir karar. Ancak oynaması zor gözüküyor” yorumunu yaptı.

Yıldız oyuncunun son durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak. 



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