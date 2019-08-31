Avrupa Ligi’nde gruplara kalınmasının ardından tüm gözler Fenerbahçe maçına çevrilirken, Abdülkadir Ömür’den gelen haberler Trabzonspor'da moralleri bozdu.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, 20 yaşındaki futbolcunun Sarı-Lacivertliler karşısında oynamasının zor olduğunu açıkladı.

Genç oyuncunun üst üste çok maç oynadığını ifade eden Ağaoğlu, “Bu takım 16 günde 6 maç oynadı. Herkes yoruldu. Abdülkadir de bu isimlerden birisi. Oynayıp, oynamayacağı hocanın ve kendisinin vereceği bir karar. Ancak oynaması zor gözüküyor” yorumunu yaptı.

Yıldız oyuncunun son durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak.







