Abdülkadir Ömür zirveyi bırakmıyor

Bordo-Mavili altyapıda yetişen ve özellikle 2 sezondur gösterdiği performansla beğeni kazanan Abdülkadir Ömür, tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başardı. Avrupa devlerini peşine takan 19 yaşındaki yıldız, aynı zamanda İtalya’nın yüksek tirajlı gazetelerinden Tuttosport’un 2003 yılından bu yana düzenlediği ‘Golden Boy’ (Altın Çocuk) ödülüne bu sezon aday gösterilen tek Türk oyuncu olmuştu. 21 yaş altındaki en iyi oyuncuya verilen bu ödülün oylaması devam ederken, başarılı futbolcu yaklaşık bir ay önce zirveyi kapmıştı.

Eljif’le yarışıyor

Milli yıldız aradan bir ay geçmesine ve 100 kişilik listenin 80’e düşmesine rağmen zirveyi bırakmadı. Oyların yüzde 21’ini alan Abdülkadir Ömür ilk sırada yer aldı. Yıldız oyuncuyu Real Madrid forması giyen Andrii Lunin (%20) ve Fenerbahçeli Eljif Elmas (%18) takip ediyor. Ödülü kazanan oyuncu; futbolseverlerin verdiği oyların yanı sıra, Avrupa’nın önemli gazetelerinden seçilen jürilerin kararları ile belirlenecek.