Abdülkadir Ömür uçuşa geçti

Sakatlığını atlatan ve 27. hafta oynanan Antalya maçında sahalara geri dönen Abdülkadir Ömür, uçuşa geçti.

25 Mayıs 2019, Cumartesi 06:01
- A +
Abdülkadir Ömür uçuşa geçti

Topuğundaki ağrılar nedeniyle Almanya’da tedavi olan ve 4 hafta formasından uzak kalan Abdülkadir Ömür, sakatlığının ardından uçuşa geçti. 27. hafta oynanan Antalya maçında sahalara geri dönen 19 yaşındaki futbolcu, süre aldığı 8 dakikaya 1 asist sığdırdı.

Genç oyuncu, daha sonra çıktığı 6 maçta 2 kez ağları sarsarken, 3 de gol pası verdi. Ligin son düzlüğünde Fırtına’ya büyük katkı sağlayan Abdülkadir, Rize karşısında da bir gol kaydetti. Son 8 maçta 3 gol, 4 asistle oynayan başarılı oyuncu, performansıyla devlerin takibine girdi.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...