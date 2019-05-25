Abdülkadir Ömür uçuşa geçti

Topuğundaki ağrılar nedeniyle Almanya’da tedavi olan ve 4 hafta formasından uzak kalan Abdülkadir Ömür, sakatlığının ardından uçuşa geçti. 27. hafta oynanan Antalya maçında sahalara geri dönen 19 yaşındaki futbolcu, süre aldığı 8 dakikaya 1 asist sığdırdı.

Genç oyuncu, daha sonra çıktığı 6 maçta 2 kez ağları sarsarken, 3 de gol pası verdi. Ligin son düzlüğünde Fırtına’ya büyük katkı sağlayan Abdülkadir, Rize karşısında da bir gol kaydetti. Son 8 maçta 3 gol, 4 asistle oynayan başarılı oyuncu, performansıyla devlerin takibine girdi.