Süper Lig 'in 35. haftasında Antalyaspor ile berabere kalarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor 'da genç futbolcu Abdülkadir Ömür, açıklamalarda bulundu. Kazandıkları şampiyonluk ile ilgili konuşan milli yıldız, çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

İşte Abdülkadir Ömür'ün açıklamaları:

Trabzonspor'u şampiyon yapmak çocukluk hayalimizdi. Tüm Trabzonspor halkına, tüm Türkiye ve dünyaya bu şampiyonluk armağan olsun. Böyle bir hismiş. Anlatılmayacak duygular. Allah'a şükür bu şampiyonluk bize nasip oldu. 2010-11'de bu üzüntüyü en derinden yaşayanlardan biri de bendim. Anlatılmayacak duygular, tarihi bir gün. Hislerimizi birbirimize anlatamayacak kadar heyecanlıydık.

Tüm Trabzon halkına, tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya armağan olsun. Böyle bir hismiş. Trabzonspor'la şampiyonluk yaşamak her gence nasip olmaz, Allah'a şükür bize nasip oldu. Çok mutluyuz. Umarım bu başarıların devamı gelir.