Abdülkadir Ömür: Taraftarımıza her zaman hak verdim

Süper Lig 'in 14. haftasında Trabzonspor , deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Bordo-Mavili ekipte Abdülkadir Ömür açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın 62. dakikasında fileleri havalandırmayı başaran Abdülkadir Ömür, kendimi geliştirmek için çok çalıştığını ve bunun meyvelerini toplamaya başladığını dile getirdi.

Abdülkadir Ömür'ün açıklamaları şu şekilde:

"Taraftarımıza her zaman hak verdim. Kendimi geliştirmek için çok çalıştım. İlk başta form tuttum sonra da meyvelerini toplamaya başladım."

"Hocamız, yönetimimiz ve takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oluyor. Şu aralar 10 numarada oynuyorum. Bazen kanatlara da iniyorum. Hocamız ne derse onu yapmaya çalışıyorum."







