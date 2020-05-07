Abdülkadir Ömür: Şampiyonluğu çok istiyoruz

Bordo-Mavili takımın genç yıldızı Abdülkadir Ömür, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu.

07 Mayıs 2020, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
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Abdülkadir Ömür: Şampiyonluğu çok istiyoruz

Daha önce söylediği gibi hayalinin Barcelona’da oynamak olduğunu belirten Abdülkadir, “Hedefim önce Trabzonspor’da A takıma çıkmaktı. Sonraki hedefim şampiyonluk. Bu sezon yakınız. Ligde lideriz. Kadromuz çok iyi. Şampiyon olabilecek kapasitemiz var ve hep bunun hayalini kurduk. Şampiyonluğu çok istiyoruz. Kupada da Fenerbahçe’yi yarı finalde ilk maçta yendik. Orada da hedefe ulaşacağımıza inanıyorum” dedi. Yurt dışında oynadığında gerçek potansiyelini göstereceğini belirten 20 yaşındaki oyuncu, “Türkiye’de, Trabzonspor’da oynarken sizin de takdir edeceğiniz bazı saha dışı problemlerden dolayı kendimizi tam olarak sahaya veremiyoruz. Küçük bir şeyden bile etkilenen bir topluluğa sahibiz” diye konuştu.

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