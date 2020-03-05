Abdülkadir Ömür pes etmiyor

UEFA Avrupa Ligi Play-Off mücadelesinde 29 Ağustos’ta AEK ile oynanan maçta sakatlanan Trabzonspor’un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür, yaşadığı sakatlığın ardından menüsküs ameliyatı olmuş ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

Ömür, 6 aylık aranın ardından ilk kez Çaykur Rizespor ile oynanan Süper Lig maçında kısa bir süre forma giydi. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında takımının 2-1 kazandığı Fenerbahçe maçında da 15 dakika sahada kalan Abdülkadir Ömür, kondisyon eksikliğini gidererek tam olarak hazır olmayı hedefliyor.

Genç oyuncu, “6 ay benim için uzun bir süreydi ama hiçbir zaman pes etmedim” dedi.