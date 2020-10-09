Abdülkadir Ömür Milli Takım performansıyla alkış aldı...

Bu sezon 4 maçta da forma şansı bulan Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, bir türlü vasatı aşan performansların üstüne çıkamamıştı. Ancak A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda bulunan 21 yaşındaki oyuncu, önceki gün Almanya ile oynanan hazırlık maçında 85'te oyuna girip, 90+4'te asist yaptı. Fırtına'nın hocası Eddie Newton'un, Abdülkadir'in kısa sürede gösterdiği performanstan bir hayli memnun kaldığı öğrenildi.