Abdülkadir Ömür: İnanılmaz bir ortam var

A Milli Takımımız, UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda maçları öncesinde Özbekistan ile yaptığı hazırlık maçını 2-0 kazandı.

Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, Özbekistan maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Genç yıldızın açıklamaları şu şekilde:

"İyi kamp süresi geçirdik. Çok güzel bir aile ortamı var. İnanılmaz bir ortam var. Emre abi ve Burak abi bize bu ortamı sağlıyor. Her akşam oturuyoruz, toplantı yapıyoruz, muhabbet ediyoruz. İki önemli maç yapacağız. Onları analiz edeceğiz, iyi hazırlanacağız."

"Dünyanın en iyi oyuncularına sahipler. Bizim Avrupa'daki oyuncularımız da göz kamaştırıyorlar. Savunmacılarımızın onları zorlayacağını düşünüyoruz. Fransa maçına umutlu çıkıyoruz."