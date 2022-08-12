Spor Toto Süper Lig 'de 2'nci haftanın açılış karşılaşmasında Trabzonspor , sahasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golü kaydeden Abdülkadir Ömür maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sözlerine bu sezon Hatayspor'a transfer olan Erce Kardeşler'e değinerek başlayan Abdülkadir Ömür, "İlk önce içimden gelen şeyleri söylemek istiyorum Erce ağabey ile alakalı. Geçen sene bizimle beraberdi. Gerçekten özellikle benim hayatıma sonradan girdi ve kardeş gibi hissettirdi. Gerçekten büyük bir karakter, motivasyonunu her zaman yukarı çeken birisi. İlk maçı olmasına rağmen bugün de gerçekten iyi bir performans gösterdi." sözlerini dile getirdi.

"Zor bir maç olmasını bekliyorduk"

Maçı değerlendiren başarılı futbolcu, "Zor bir maç olmasını bekliyorduk. Rakibimizin de ilk maçıydı. İstediğimiz gibi başladık maça, pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Ama golün geleceğini biliyorduk. 2. yarıda daha istekli bir oyun oynayarak kazandık ve mutluyuz." dedi.

Golü hakkında

Takımına galibiyeti getiren gol hakkında ise Abdülkadir Ömür, "Çalışıyoruz her hafta kendimizi daha iyi geliştirebilmek için hem takım adına hem de bireysel performans olarak çünkü Trabzonspor'u en üst yerlere yerleştirmek istiyoruz. Önümüzde çok uzun bir serüven var. İki kulvarda da iyi gitmek istiyoruz. Gol futbolcu için çok büyük bir motivasyon kaynağı, tabi ki en önemli şey de takımın galibiyeti. Hem gol attığım hem de kazandığımız için onurlu ve gururluyum." ifadelerini kullandı.



