Abdülkadir Ömür görüşme odasına

Gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan ve özellikle ilk yarının son haftasında oynanan Rizespor maçında fileleri 2 kez havalandırarak yıldızlaşan Abdülkadir Ömür, sezonun ikinci devresinde büyük bir düşüş yaşıyor. Özellikle son oynanan Alanya maçında yokları oynayan 19 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı süre boyunca rakip kaleye yalnızca 1 şut çekerken, tam 8 ikili mücadele kaybetti. Bu nedenle Ünal Karaman’ın bugünkü idmanda Abdülkadir ile özel bir görüşme yapacağı öğrenildi.