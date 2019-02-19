Abdülkadir Ömür görüşme odasına

Gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan ve özellikle ilk yarının son haftasında oynanan Rizespor maçında fileleri 2 kez havalandırarak yıldızlaşan Abdülkadir Ömür, sezonun ikinci devresinde büyük bir düşüş yaşıyor.

19 Şubat 2019, Salı 06:24
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Abdülkadir Ömür görüşme odasına

Gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan ve özellikle ilk yarının son haftasında oynanan Rizespor maçında fileleri 2 kez havalandırarak yıldızlaşan Abdülkadir Ömür, sezonun ikinci devresinde büyük bir düşüş yaşıyor. Özellikle son oynanan Alanya maçında yokları oynayan 19 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı süre boyunca rakip kaleye yalnızca 1 şut çekerken, tam 8 ikili mücadele kaybetti. Bu nedenle Ünal Karaman’ın bugünkü idmanda Abdülkadir ile özel bir görüşme yapacağı öğrenildi.

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