Abdülkadir Ömür: Direkt gitmek isterdik...

Uzun bir aranın ardından A Milli Takım 'a dönen ve Karadağ karşısına 11'de başlayan Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golde şık bir asist yaptı.

'Biz iyi takımız'

Yıldız futbolcu, maçın ardından da sıcağı sıcağına açıklamalarda bulundu. Çok önemli bir maçtan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını kaydeden Abdülkadir, "Play-Off'larda çok zorlu rakipler var. Biz iyi takımız, en iyi şekilde hazırlanıp, galibiyetlere devam edeceğiz. Herkes çok mutlu, direkt gitmeyi çok isterdik, basit puan kayıpları yaptık. Ancak Play-Off için de mutluyuz. Orada en iyi mücadeleyi verip, Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Bu forma altında çok mutlu ve gururluyum, elimden gelen her şeyi yapıyorum, tek isteğim katkı sağlamak" ifadelerini kullandı.