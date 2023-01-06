Abdülkadir Ömür, Avcı ile eski günlerine dönüyor

Geçtiğimiz sezon Galatasaray maçında sahadan gözyaşlarıyla çıkmasının ardından üzerine koyarak devam eden Trabzonspor 'un 23 yaşındaki futbolcusu Abdülkadir Ömür, son haftalardaki başarılı performansıyla göz dolduruyor. Sakatlıklarla geçen kötü günleri geride bırakıp, takımına önemli katkılar veren Ömür, Abdullah Avcı ile eski günlerine dönüyor.

















Süper Lig 'in 17. haftasında sahasında Giresunspor'u 3-0 mağlup ederek moral bulan Trabzonspor'da, Abdülkadir Ömür'ün performansı da dikkat çekti. Hem hücumda hem de savunmada takımına önemli katkı sağlayarak elde edilen 3 puanda kilit rol oynayan Abdülkadir, Abdullah Avcı yönetimindeki bordo-mavili takımda eski parlak günlerinin sinyalini veriyor. Zaman zaman orta saha sağ tarafında görev yapan milli oyuncu, 10 numara pozisyonunda verimi ile dikkat çekiyor.









En çok Abdullah Avcı döneminde forma giydi

Abdülkadir, bordo-mavili takımda en çok Abdullah Avcı'nın 2.5 yıllık öneminde forma giydi. Deneyimli teknik adam, 76 resmi müsabakada Ömür'e görev verdi. Görev aldığı maçlarda 9 gol atıp, 7 asist yapan başarılı oyuncu, 4 bin 553 dakika sahada kaldı.

Abdulkadir Ömür, Ünal Karaman döneminde 37 maçta oynayıp 6 gol, 12 asist yaptı. Rıza Çalımbay döneminde ise Ömür, 26 karşılaşmada 2 gol, 4 asistle oynadı.

(İHA)