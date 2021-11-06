Trabzonspor , Beşiktaş karşısında çok değerli bir 3 puan alıp, zirvedeki farkı iyice açarken, son düdüğün ardından karşılaşmanın yıldızları Abdülkadir Ömür, Andreas Cornelius ve Anthony Nwakaeme yayıncı kuruluşa konuştu.

Cornelius: 3 puan çok değerliydi

Sözü ilk alan isim olan Cornelius çok mutlu olduğunu belirterek, "En önemli maçlarımızdan birini oynadık. En tepe için mücadele ediyoruz. Kazandığımız için mutluyuz. 3 puan bizim için çok değerliydi. Attığım golü eşime ve bebeğime armağan ediyorum. Bana evde güzel bir ortam sunuyorlar ve işime odaklanmamı sağlıyorlar" dedi.

Nwakaeme: Gol, goldür

Ardından yanına gelen Nwakaeme ise son dakikada asistini yaptığı ve Cornelius'un attığı gol hakkında, "Gol, goldür. Sonuçta 2-1 kazandık. Cornelius, bana verdi. Çalım attım ve Cornelis'u gördüm, topu ona verdim. O da attı" ifadelerini kullandı.

'Rakip direkt Nwakaeme'ye gidiyor'

Bunun üzerine Cornelius, "Nwakaeme topu ayağına alınca rakip direkt onun üzerine gidiyor. Böyle olunca da ben boşta kaldım ve Nwakaeme beni gördü" yorumunu yaptı.

Abdülkadir Ömür: Çok iyi bir hava var

Ardından ilk golü atan Abdülkadir Ömür de röportaja katıldı ve şu sözleri söyledi: "Çok önemli bir maçtı. Puan kaybetsek bile liderliği kaybetmeyecektik. Ancak kazanma alışkanlığımız var. Maça böyle hazırlanıyoruz. Çok iyi bir hava var, bu da başarıyı getiriyor. İyi hazırlandık ve kazanmayı başardık. Beşiktaş ile maçlarımız bu statta keyifli oluyor. Saygı duyduğumuz bir rakip. Son dakikaya kadar mücadele ettik."



