Ağustos ayındaki AEK maçında sakatlandıktan sonra uzun süre formasından uzak kalan Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür, 24. haftadaki Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla sahalara dönmüştü. Genç futbolcu dün ise ilk 11’de şans buldu. Tam 200 gün sonra ligde 11’de olan Abdülkadir, en son yine Yeni Malatyaspor mücadelesinde oynamış, ligin 2. haftasındaki maçı Trabzonspor 2-1 kazanırken, 1 golü de genç yıldız atmıştı.

Dünkü maçta etkili oynayan ancak 2 net fırsatı kaçıran Abdülkadir yaptığı açıklamada, “Geri döndüğüm için çok mutluyum. Keşke girdiğim pozisyonlarda gol atabilseydim. Önümüzdeki Başakşehir maçı var. İyi oynayıp kazanmak istiyoruz. Bu sene bizim için çok kıymetli” dedi.