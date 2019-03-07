Abdülkadir Kelleci, Tashra Tour & Justiniano Hotels MTB Cup'ın galibi oldu
Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Dağ Bisikleti Milli Takım kampına davet edilen Brisaspor Bisiklet Takımı sporcuları, Alanya’da gerçekleşen “Tashra Tour & Justiniano Hotels MTB Cup” Dağ Bisikleti yarışlarında mücadele etti. Yurt dışından ve yurt içinden birçok sporcunun yarıştığı yarışlarda Brisaspor takımından Abdülkadir Kelleci Elit Erkekler klasmanında birinciliğini elde ederek başarılarına bir yenisini daha ekledi.
Dağ Bisikleti Milli Takım kampına davet edilen Brisaspor Bisiklet Takımı sporcularından Nadir Yavuz (Milli takım Antrenörü olarak), Abdülkadir Kelleci, Yunus Emre Yılmaz, Ayşe Çakır, Cansu Çelebi, 11 Şubat - 04 Mart 2019 tarihlerinde Alanya’da gerçekleşen “Tashra Tour & Justiniano Hotels MTB Cup” Yarışmalarında mücadele etti.
Yarışa, Fransa, Rusya, Ukranya ve Polonya’nın da aralarında bulunduğu toplam 14 ülkeden 68 sporcu katıldı.
Brisaspor sporcusu Abdülkadir Kelleci, “Velo Alanya Tashra Tour S-2” yarışı 36km XPC yarışında elit erkekler birinciliğine elde ederek, Brisaspor’a bir başarı daha kazandırdı. Kelleci, 36 kilometrelik parkuru 1.20.33’le tamamladı.