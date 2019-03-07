Dağ Bisikleti Milli Takım kampına davet edilen Brisaspor Bisiklet Takımı sporcularından Nadir Yavuz (Milli takım Antrenörü olarak), Abdülkadir Kelleci, Yunus Emre Yılmaz, Ayşe Çakır, Cansu Çelebi, 11 Şubat - 04 Mart 2019 tarihlerinde Alanya’da gerçekleşen “Tashra Tour & Justiniano Hotels MTB Cup” Yarışmalarında mücadele etti.

Yarışa, Fransa, Rusya, Ukranya ve Polonya’nın da aralarında bulunduğu toplam 14 ülkeden 68 sporcu katıldı.

Brisaspor sporcusu Abdülkadir Kelleci, “Velo Alanya Tashra Tour S-2” yarışı 36km XPC yarışında elit erkekler birinciliğine elde ederek, Brisaspor’a bir başarı daha kazandırdı. Kelleci, 36 kilometrelik parkuru 1.20.33’le tamamladı.