Abdülkadir için gözü kararttılar: 20 milyon Euro

Genç yıldızı Joao Felix’i 120 milyon Euro’ya satmaya hazırlanan Benfica, sezon başında isteyip alamadığı Abdülkadir Ömür için bu kez reddilmesi zor bir teklif yapacak. Portekiz kulübü, 20 milyon Euro’luk öneriyle Trabzonspor’un kapısını çalacak.

16 Nisan 2019, Salı 06:14
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Abdülkadir için gözü kararttılar: 20 milyon Euro

Benfica’nın Abdülkadir Ömür aşkı yeniden alevlendi... Sezon başında Trabzonspor’un genç yıldızını çok isteyen ve teklif olarak 10 milyon Euro’nun üzerine çıkan Portekiz ekibi, Bordo-Mavililer’i ikna edememişti. Benfica bu kez reddilmesi zor bir öneriyle kapıyı çalmaya hazırlanıyor: 20 milyon Euro (130 milyon TL).

Avrupa’nın dev kulüplerinin radarında olan 19 yaşındaki oyuncusu Joao Felix’i 120 milyon Euro’ya satmaya hazırlanan Benfica, Juventus ile şimdiden görüşmelere başladı. İtalyan basını da Juve’nin sezon biter bitmez bu transferi bitireceğini yazdı.

1 senedir izliyorlar

Benfica, kasaya koyacağı 120 milyon Euro’nun bir bölümünü Abdülkadir Ömür için kullanacak. Milli futbolcuyu yaklaşık 1 senedir izleme ekibine takip ettiren Portekiz kulübünün, sezon sonuna doğru Trabzonspor Yönetimi ile resmi temas kurması bekleniyor.

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