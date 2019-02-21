Abdulkadir Bitigen’e ilk kez görev

Kayseri Bölgesi Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen bu sezon Spor Toto Süper Ligin 23.haftasında oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa maçında düdük çalacak.

21 Şubat 2019, Perşembe 18:04
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Abdulkadir Bitigen’e ilk kez görev

Sezon başında A Klasmandan Süper Lige terfi olan Kayseri bölgesi hakemi Abdulkadir Bitigen bu sezon Süper Ligde ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Ligin 23.haftasında Cumartesi günü Alanya’da oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor ile Kasımpaşa maçında düdük çalacak. Bitigen’in bu zorlu doksan dakikada yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Ali Saygın Ögel yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Bülent Birincioğlu. 

Abdulkadit Bitigen’in bu sezon görev yaptığı maçlar; 

Çaykur Rizespor 2-3 Kasımpaşa - 4 HAKEM 

Gazişehir Gaziantepspor 1-1 İstanbulspor - HAKEM 

ÇAykur Rizespor 0-0 B.B.Erzurumspor - 4.HAKEM 

Akhisarspor 1-1 D.G.Sivasspor - 4.HAKEM 

Antalyaspor 2-1 D.G.Sivasspor - 4.HaKEM 

Çaykur Rizespor 1-1 Bursaspor - 4.HAKEM 

Alanyaspor 2-1 Akhisarspor - 4.HAKEM 

Osmanlıspor 1-0 Adana Demirspor - HAKEM 

Çaykur Rizespor 1-1 Konyaspor - 4.HAKEM 

D.G.Sivasspor 0-0 Konyaspor - 4.HAKEM 

BB.Erzurumspor 2-1 Göztepe - 4.HAKEM 

Akhisarspor 2-4 Bursaspor - 4.HAKEM 

Konyaspor 2-0 Alanyaspor - 4.HAKEM 

Galatasaray 2-2 Çaykur Rizespor - 4.HAKEM 

Gençlerbirliği 2-1 Gazişehir Gaziantepspor - HAKEM 

Bursaspor 1-1 Malatyaspor - 4.HAKEM 

Bursaspor 1-1 Fenerbahçe - 4.HAKEM 

Beşiktaş 1-1 BB. Erzurumspor - 4.HAKEM 

Akhisarspor 0-3 MEdipol Başakşehir - 4.HAKEM 

Malatyaspor 1-0 Göztepe - 4.HAKEM 

ÇAykur Rizespor 1-1 Antalyaspor - 4.HAKEM 

Trabzonspor 0-2 Alanyaspor - 4.HAKEM 

MKE Ankaragücü 3-0 Kasımpaşa - AVAR 

Galatarasay 4-1 Boluspor - 4.HAKEM (ZTK) 

Yeni Amasyaspor 2-5 Konyaspor - HAKEM (ZTK) 

MKE Ankaragücü 1-0 Tokat Erbaaspor - 4.HAKEM (ZTK) 

Akhisarspor 2-0 Fatih Karagümrük - HAKEM (ZTK) 

Medipol Başakşehir 1-0 Hatayspor - HAKEM (ZTK) 

Kasımpaşa 1-0 Alanyaspor - 4.HAKEM (ZTK) 

Göztepe 3-0 Antalyaspor - AVAR 

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