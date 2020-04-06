Abdulkadir Bitigen 26 haftada 14 maç yönetti

Kayseri Bölgesi Üst klasman hakemi, Abdulkadir Bitigen geride kalan 26 hafta sonunda Süper Ligde 13 maçı ve Türkiye Kupası'nda 1 maçı yönetti. Abdülkadir Bitigen, Süper Ligde 6 maçta VAR Hakemi olarak görev yaparken, TFF Süper Kupa final maçında 1 ve kupada ise 3 maçta VAR olarak görev yaptı.
Hakemlik hayatında sadece 1 kez derbi maçı yöneten Abdulkadir Bitigen, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan müsabakada başarılı bir performans ortaya koyarak Merkez Hakem Kurulu (MHK)'nun güvendiği isimlerden birisi haline geldi.
Abdulkadir Bitigen’in yönettiği maçlar:
HAKEM
Denizlispor 2-0 Galatasaray
Ç.Rizespor 0-0 Göztepe
Fenerbahçe 2-1 Ankaragücü
Antalyaspor 0-6 Gençlerbirliği
Galatasaray 2-0 Ç.Rizespor
Trabzonspor 1-0 Alanyaspor
Göztepe 2-2 Fenerbahçe
Kasımpaşa 3-4 Gaziantep
Galatasaray 5-0 Antalyaspor
Sivasspor 1-1 Ç.Rizespor
M.Başakşehir 1-0 Beşiktaş
Trabzonspor 5-2 Ç.Rizespor
Galatasaray 0-0 Beşiktaş
Trabzonspor 5-0 Erzurumspor (Kupa)
VAR
Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray
M.Başakşehir 2-2 Trabzonspor
Galatasaray 0-1 M.Başakşehir
Kasımpaşa 0-3 Galatasaray
Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
Göztepe 0-3 M.Başakşehir
Akhisarspor 0-1 Galatasaray (TFF Süper Kupa)
M.Başakşehir 1-1 Kırklarelispor (Kupa)
Denizlispor 4-4 Trabzonspor (Kupa)
Antalyaspor 0-0 Konyaspor (Kupa)
İHA