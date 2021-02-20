Abdulah Avcı: Artık deniz coşkulu

Başakşehir galibiyeti sonrası Trabzonspor’un hocası Abdullah Avcı oldukça mutluydu. Tecrübeli hoca, “Kağan ve Faruk bugün ilk kez 11’deydi. Trabzon verimli toprak. Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Uğurcan Çakır... Üst üste 7. galibiyetimizi almışız. İnanın farkında değilim. Ben gelişime bakıyorum, organizasyona bakıyorum” dedi. İmza attığı günkü “Karadeniz’in dalgalı denizine geldim” sözleri hatırlatılan Avcı, “Ben bir Karadenizliyim. Buranın insanı duyguları ya aşağıda ya yukarıda yaşar. Şu an hikayenin içinde çok güzel gidiyoruz. Yani denizde durum coşkulu. Saha içinde ve dışında beraber hareket eden, gözümün içine bakan bir oyuncu grubu var. Galibiyet şehrimize armağan olsun” ifadelerini kullandı.

‘Bakalım testte ne çıkacak’

Önümüzdeki hafta oynayacakları Fenerbahçe derbisi ve takımdaki eksiklerin durumuyla ilgili de konuşan Avcı şunları söyledi: “2 gün izin yapacak takım. Maç pazar günü. Pazartesi günü toplu test yapacağız. Bakalım ne çıkacak. Mevcuttakileri bilmiyorum çünkü henüz. Maça doğru yine bir test daha olacak. Açıkçası oyuncu kalitesi yüksek bir takımla oynayacağız ve bütün planları da ona göre yapacağız.”



