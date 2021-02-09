Bir dönem süper ligde oynamış olan futbolcular arasında yer alan Abdoulaye Ba savunma oyuncularından bir tanesidir. Abdoulaye Ba hem büyük takımlarda hem de Anadolu takımlarında forma giymiştir. Süper ligde forma giymiş Afrikalı oyunculardan sadece bir tanesidir. Şu anda kariyerine İspanya’da devam ettirmektedir. Abdoulaye Ba uzun boyu ile özellikle stoperde uzun hava toplarında etkili bir oyuncudur. Savunma yönü gelişmiş bir stoper oyuncusudur. Abdoulaye Ba ilk kez Süper Lig'e 2015 yılında gelmiştir. Daha sonra ise Süper Lig'de Anadolu kulüplerinde de forma giydi. Abdoulaye Ba 2010 yılında ilk kez profesyonel kariyerine başlamış oldu. 2012 yılından beridir de kendi ülkesinin milli takım formasını giymektedir. Stoper oyuncusunun şuan ki güncel piyasa değeri ise 400 bin eurodur. 2013 yılında ise en yüksek değerine ulaşmıştır. O zaman ki piyasa değeri 3 milyon Euro idi.

Abdoulaye Ba nereli?

Abdoulaye Ba Afrika ülkelerinden olan Senegal asıllı bir futbolcudur.

Abdoulaye Ba kaç yaşında?

1991 doğumlu olan Senegalli futbolcu 30 yaşındadır.

Abdoulaye Ba Süper Lig’de Hangi Takımlarda Oynadı?

Abdoulaye Ba Süper Lig’de önce Fenerbahçe ’de kiralık olarak sonra da Alanyaspor ’da yine kiralık olarak oynadı.

Türkiye’ye Hangi Takımdan Geldi?

Abdoulaye Ba Türkiye’ye Rayo Vallecano ekibinden gelmiştir.

2021’de Hangi Takımda Oynuyor?

2021 yılı itibari ile Abdoulaye Ba Moreirense takımında forma giymektedir.

Maaşı Ne Kadar?

Abdoulaye Ba bu takımda yıllık 500 bin Euro kazanmaktadır.

Abdoulaye Ba’nın hayatı

Abdoulaye Ba Senegal’in Saint Luis şehrinde doğmuştur. 2008 yılında Porto altyapısına başlayarak Portekiz’de futbol kariyerine başlamıştır. Abdoulaye Ba Porto ile 2 yıl oynayarak 2010 yılına kadar forma giymiştir. Porto’nun 2010 yılında ki profesyonel sözleşmesini kabul eden Abdoulaye Ba Porto ekibi ile 15 maçta forma giymiştir.

Abdoulaye Ba bedelsiz bir şekilde Covilna ekibine kiralık olarak gönderilmiştir. 24 maçta oynayarak 9 gol atmıştır. Oldukça etkili bir performans göstermiştir. Sonra bir diğer Portekiz kulübü olan Academica ekibine kiralık olarak gönderilmiştir. Bedelsiz bir şekilde Academica kulübünde forma giyen Abdoulaye Ba 21 maçta oynayarak 2 gol atmıştır.

2012 yılında Porto ekibi ile sözleşmesi sona erdikten sonra Porto B takımına gönderilmiştir. Porto’nun pivot takımında forma giyen Abdoulaye Ba 9 maçta forma giymiştir. Ardından Portekiz ligindeki takımlardan olan Vitoria Guimares takımına kiralık olarak gönderilmiştir. Kariyerinde pek çok ekipte kiralık olarak forma giyme şansı bulan Abdoulaye Ba 2013 – 2014 yılları arasında bu takımda forma giydikten sonra bedelsiz bir şekilde İspanya la liga takımlarından olan Rayo Vallecano takımına kiralık olarak gönderilmiştir. Rayo Vallecano ekibi ile 20 maçta forma giymiştir. 2015 yılında ise Abdoulaye Ba ilk kez bir süper lig macerası başlamıştır. 2015 yılında Fenerbahçe ile anlaşan Abdoulaye Ba 2015 – 2016 yılını süper ligde geçirmiştir. Fenerbahçe ile 6 maçta forma giymiş ve 1 gol atmıştır.

Abdoulaye Ba daha sonra bir diğer süper lig takımı olan Alanyaspor’a kiralık olarak gönderilmiştir. Alanyaspor’da 10 maçta forma giyen Abdoulaye Ba 1 gol atmıştr. Böylece Abdoulaye Ba süper lig kariyeri boyunca 16 maçta forma giymiş oldu ve 2 gol attı. 2 sezonda fazla forma şansı bulamayınca 2017 yılının Ocak ayında süper ligden ayrıldı. Almanya takımlarından olan 1860 Münih ile kiralık olarak anlaşan Abdoulaye Ba bu takımda da 15 maçta oynayarak 3 gol atmayı başardı. Abdoulaye Ba 2017 yılında Rayo Vallecano ekibine bonservisi ile birlikte gönderilmiştir.

Rayo Vallecano ekibi ile 44 maçta forma giymiş ve takmının istikrarlı futbolcuları arasında yer almıştır. Abdoulaye Ba 2020 yılında ise İspanya takımlarından olan Deportivo La Coruna ekibine kiralık gönderilmiştir. Şuan da aktif futbol hayatını Portekiz ekibi Moreirense'de sürdürmektedir. Moreirense takımında 23 numaralı formayı giymektedir. Kariyeri boyunca 200’e yakın maçta oynayan Abdoulaye Ba 17 golü bulunmaktadır.

Abdoulaye Ba’nın Milli Takım kariyeri

Abdoulaye Ba ilk olarak Senegal milli takımı ile 2012 yılında anlaşmıştır. 2012 yılında Senegal forması ile 4 maçta forma giymiştir. Halen aktif olarak Senegal milli takımında forma giyen savunma oyuncularından bir tanesidir. Abdoulaye Ba’nın milli takımda golü bulunmamaktadır.