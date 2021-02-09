Abdoulay Diaby Afrika kökenli olan futbolcular arasındadır. Türkiye ligi tarihinde Afrika kökenli olan pek çok oyuncu bulunmaktadır. Bu oyuncular göstermiş oldukları performansları neticesinde Türkiye liginde en beğenilen oyunculardan olmuştur. Abdoulay Diaby süper ligde yalnızca 1 sezon oynamış ve kiralık olarak forma giymiştir. Kendi ülkesinin milli takımında da forma giyen Afrikalı futbolculardan bir tanesidir. Abdoulay Diaby aktif futbol yaşantısına oldukça küçük yaşlarda başlamıştır. Abdoulay Diaby 4 milyon euroluk bonservis bedeline sahip bir futbolcudur. Süper ligde büyük takımlarda kiralık olarak forma giyme şansı bulan futbolcunun boyu ise 1.73 metredir. Abdoulay Diaby sağ kanat mevkisinde forma giyen sol ayaklı futbolculardandır. Oldukça süratli bir futbolcu olan Abdoulay Diaby on numara ve santrafor mevkisinde de zaman zaman forma giymektedir. Abdoulay Diaby 2016 yılında 6 Milyon Euro’luk değeri ile kariyerinde en yüksek değere ulaşmıştır. Şuan da forma giydiği kulüpte kiralık olarak forma giyen Abdoulay Diaby mevcut kulübü ile sözleşmesi 2023 yılına kadar sürmektedir. Süper Lige bedelsiz transfer olan Afrikalı futbolculardan bir tanesidir.

Abdoulay Diaby nereli?

Abdoulay Diaby Mali asıllı olan Fransız futbolculardan bir tanesi olup Malili futbolcu Fransa’nın Nanterre şehrinde dünyaya gelmiştir.

Abdoulay Diaby kaç yaşında?

Abdoulay Diaby 29 yaşındadır.

Abdoulay Diaby Süper Lig’de hangi takımda oynadı?

Abdoulay Diaby Türkiye liginde Beşiktaş formasını kiralık olarak giymiştir.

Türkiye’ye hangi takımdan geldi?

Türkiye ligine Sporting Lizbon takımından gelmiştir.

2021’de Hangi Takımda Oynuyor?

Abdoulay Diaby 2021 yılı itibari ile Belçika ekiplerinden olan Anderlecht formasını giymektedir.

Abdoulay Diaby’nin öyküsü

Abdoulay Diaby Fransa’nın Nanterre şehrinde 1991 yılında gözlerini dünyaya açmıştır. Mali asıllı bir aileden gelen Abdoulay Diaby futbola ilk olarak Fransa’da başlamıştır. Fransa’nın alt liglerinde mücadele eden takımlardan olan Sedan kulübü ile altyapı kariyerine başlayan Abdoulay Diaby 2009 yılına kadar Sedan kulübünün altyapısında forma giymiştir. Abdoulay Diaby burada 2013 yılına kadar forma giyerek etkili bir performans göstermiştir.

Sedan kulübü ile sözleşmesi sona eren oyuncu bir başka Fransız kulübü olan Lille kulübü ile anlaşmıştır. Lille kulübüne bedelsiz transfer olan Abdoulay Diaby daha sonra Belçika takımlarından olan Mouscron’a kiralanmıştır.

Mouscron kulübünde oynamaya başlayan Abdoulay Diaby burada bekleneni veremeyince oyuncuyu satın almaktan vazgeçmiştir. Abdoulay Diaby Lill’e geri döndükten sonra tekrardan Mouscron ekibine kiralık olarak gönderilmiştir. 2 sene üst üste Mouscron kulübünde bedelsiz bir şekilde kiralanan Abdoulay Diaby Belçika liginde 2 sene kiralık olarak forma giymiş oldu. Abdoulay Diaby 2015 yılında kiralık sözleşmesi bittikten sonra Belçika kulüplerinden olan Brügge’ye 2 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında satılmıştır. Brügge formasını 2015 yılından 2018 yılına kadar tam 3 sene giyen Abdoulay Diaby Portekiz ekiplerinden Sporting Lizbon’a 4.5 Milyon Euro’luk bedelle satılmasına karar verilmiştir.

Portekiz kulübü Sporting Lizbon oyuncuyu satın aldıktan sonra süper lige kiralamıştır. Beşiktaş’ta forma giymeye başlayan Abdoulay Diaby böylece 2019 yılında süper lig macerası başlamış olan oyunculardan olmuştur. Beşiktaş’a kiralık olarak gönderilen Abdoulay Diaby için Beşiktaş kulübü herhangi bir kiralama bedeli de ödememiştir. Beşiktaş forması ile 31 maçta forma giyen Abdoulay Diaby 5 süper lig maçında da gol atmayı başarmıştır. Abdoulay Diaby etkili ve dripling yeteneği kuvvetli oyunculardan bir tanesidir. Bundan dolayı süper ligde de oynadığı maçlarda oldukça kolay dripling yapan ve adam eksilten bir oyuncu olmuştur. Abdoulay Diaby Beşiktaş ile olan kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Sporting Lizbon ekibine geri dönmüştür. 2020 yılında bir başka takıma kiralanmasına karar verilmiştir.

Abdoulay Diaby’nin kiralanacağı kulüpte İspanya’dan Getafe olarak belirlenmiştir. Getafe’de 2020 yılından beridir kiralık olarak oynamaya başlayan Abdoulay Diaby buraya kiralanırken herhangi bir kiralama bedeli ödenmemiştir. Yarım sezon sonra Anderlecht'e imza atmıştır. Oyuncu şuan kiralık olarak Anderlecht kulübünde forma giymektedir. Abdoulay Diaby’nin Sporting Lizbon ile olan sözleşmesi de 2023 yılına kadar sürmektedir.

Abdoulay Diaby’nin Milli Takım geçmişi

Abdoulay Diaby Belçika liginde göstermiş olduğu etkili performans ona milli takımın kapılarını da açmıştır. 2014 yılında Mali a takımına çağrılan Abdoulay Diaby 7 yıldan beridir Mali milli takımının formasını giymektedir.