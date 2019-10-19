Abdoulay Diaby: Beraberlikten memnun değiliz

Süper Lig’in 8’inci hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Abdoulay Diaby, hayal kırıklığı içerisinde olduklarını belirtti ve "Bu akşam kazanmayı hak edecek bir oyun oynadığımızı düşünüyorum ama tabii ki skoru alamadığımız için hayal kırıklığı içindeyiz. Ama önemli bir nokta var ki daha önceki maçlara göre daha çok fırsat yakaladık, bu çok önemli bir nokta. Beraberlik tabii ki bizim memnun olabileceğimiz bir sonuç değil ama bugünden çıkaracağımız çok fazla pozitif şey var." diye konuştu.

Forvet arkasında daha iyi olduğunu belirten Diaby, "Geldiğimden beri belirtmiştim, forvet arkasında daha iyi oynadığımı düşünüyorum. Hocamız orada değerlendirdi bugün, elimden geleni yaptım, birçok pozisyonun oluşmasına katkı yaptığımı düşünüyorum. Birçok pozisyona girdik ama atamadık, tek sorun oydu bugün." ifadelerini kullandı.