Abdou Diallo’dan Galatasaray’a kötü haber

Galatasaray ’ın transferini bitirmek üzere yoğun çaba sarf ettiği PSG’li Abdou Diallo, RB Leipzig ile anlaşma noktasına geldi. Fabrizio Romano’nun haberine göre RB Leipzig oyuncunun kiralık olarak transferini bitirdi ve Fransız stoper sağlık kontrollerinden geçmek üzere Almanya’ya gitti. 26 yaşındaki Senegalli oyuncunun kiralık anlaşmasında 25 milyon euroluk satın alma opsiyonunun da bulunduğu belirtildi.

Abdou Diallo bu anlaşmayla birlikte 2019’da ayrıldığı Bundesliga’ya geri dönmüş olacak. Diallo, 2019 yazında PSG tarafından 32 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Borussia Dortmund’dan transfer edilmişti.