Ülkemizin de boy göstereceği Çin’deki Dünya Basketbol Kupası öncesi grubumuzda yer alan ABD’nin kadrosunda süperstarların yer almaması, büyük bir güç kaybının oluşmasına neden oldu. Genelde katıldığı her turnuvada favori olarak gösterilen ABD’nin bu kez rüya takımı oluşturamaması, elbette NBA’nin süperstarlarının gelmemesinden kaynaklandı.

Daha önce geleceklerini söyleyen LeBron James, James Harden, Anthony Davis, Eric Gordon, Bradley Beal, Damian Lillard, CJ McCollum, Andre Drummond, Kevin Love ve Tobias Harris, daha sonra farklı sebeplerle Çin’de oynamayacaklarını takımın coachu Gregg Popovich’e iletti.

Sadece üç All-Star var...

2019 All-Star kadrosundan sadece Boston Celtics’ten Kemba Walker, Milwaukee Bucks’tan Khris Middleton ve son şampiyon Toronto Raptors’tan Kyle Lowry’nin yer aldığı takımda gelmeyen yıldızların neden takıma katılmadıklarıyla ilgili olarak İngiliz The Guardian Gazetesi’nde bir makale yayınlandı.

Haberde, LA Lakers’tan LeBron James ve Houston Rockets’tan James Harden gibi yıldızların gelecek sezon öncesi sakatlık yaşamaktan çekindikleri, kimilerinin ise takımın beklenenden güçsüz gözükmesi sebebiyle Çin’de yaşanacak olası bir hüsranın parçası olmak istemedikleri ifade edildi. Bu arada ABD kadrosundan bir ayrılış haberi daha geldi. Yeni sezona daha iyi hazırlanmak istediğini belirten Marvin Bagley kupada oynamayacağını belirtti ve yerine Joe Harris kadroya dahil edildi.