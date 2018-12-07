‘ABD’nin 10 milyon dolarlık teklifi reddettim’

‘Türk Tankı’ lakaplı eski Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Mahmut Demir, 24 yıl önce ABD Milli Takımı adına güreşmesi için kendisine yapılan 10 milyon dolarlık teklifi reddettiğini açıkladı.

1994’te ABD’li rakibi, şimdiki ABD Güreş Federasyonu Başkanı Baumgartner’i yenerek kazandığı dünya şampiyonluğunun ardından ABD’den teklif aldığını ancak Türkiye’yi temsil etmenin onurunun parayla ölçülemeyeceği için bir an bile düşünmeden teklifi reddettiğini belirten Demir, “Serbestte benden önce şampiyon 1968’de çıkmıştı. Aradan 28 yıl geçti. Benden sonra da bir 20 yıl Türk sporcuları olimpiyat şampiyonu olamadı. O teklifi kabul etseydim, ülkem 48 yıl olimpiyat şampiyonu çıkaramamış olacaktı. Parayı her türlü kazanabilirsiniz. Ama bu aziz Türk milletini olimpiyat madalyasına 48 yıl hasret bırakamazsınız” dedi.