İSTANBUL, (DHA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen, ABD'li forvet Bonzie Colson ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Darüşşafaka Tekfen geçtiğimiz sezon NBA'de Milwaukee Bucks forması giyen Bonzie Colson ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, ''Hoş geldin Bonzie Colson! Amerika Birleşik Devletleri doğumlu genç ve dinamik forvet, Daçka'mızla bir yıllık sözleşme imzaladı. Amerika'nın köklü üniversite basketbolu ekollerinden Notre Dame University'de son derece başarılı 4 sezon geçiren Colson, 2018 yılında profesyonelliğe adım attı. Geçtiğimiz sezon NBA'de Milwaukee Bucks forması giyen forvetimiz, Bucks formasıyla 8 maçta süre aldı ve maç başına 4.9 sayı, 3.9 ribaund, 0.6 top çalma ortalamalarıyla oynadı, 10 Nisan 2019'da Oklahoma City Thunder karşısında 21 sayı atarak kariyer rekorunu kırdı. 1.98 boyundaki kısa forvetimiz, ayrıca Cleveland Cavaliers ve Milwaukee Bucks'ın G-League takımlarında da 23'er maça çıktı. Colson, G-League'de çıktığı 46 maçta 15 sayı, 7 ribaund ve 1.4 asist ortalamaları tutturdu. Kuvvetli yapısı ve atletik özellikleriyle ön plana çıkan yeni oyuncumuza Darüşşafaka Tekfen formasıyla çok başarılı bir sezon dileriz" denildi

Colson, geçtiğimiz sezon Bucks formasıyla 8 maçta süre aldı ve maç başına 4.9 sayı, 3.9 ribaund, 0.6 top çalma ortalamalarıyla oynadı.

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