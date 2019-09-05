2019 FIBA Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri ile Japonya karşı karşıya geldi.

Gruptaki ikinci maçında A Milli Erkek Basketbol Milli Takımımız'ı uzatma sonunda 93-92 mağlup eden ABD, son maçlar öncesi liderliği garantilemişti. Grupta ilk iki maçını kazanan Japonya'nın da herhangi bir iddiası bulunmuyordu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk çeyrekte farkı yakaladığı mücadele 98-45 sona erdi. Japonya, güçlü rakibine 53 sayı farkla mağlup oldu.

Bu sonuçla ABD, lider olarak bir üst tura yükselirken Japonya ise son sırada kaldı.

ABD'de Jaylen Brown 20 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Kemba Walker 15, Harrison Barnes 14 sayı üretti.

Japonya'da Yudai Baba 18 sayıyla takımının en skoreri olurken Yuta Watanabe de 9 sayıyla oynadı. Yeni sezonda NBA'de mücadele etmeye hazırlanan takımın yıldızı Rui Hachimura ise 24 dakika süre aldığı maçta sadece 4 sayı üretebildi.