ABD’den eşitlik talebine ret

ABD Kadın Futbol Takımı'nın, geçtiğimiz yıl erkek milli takımı ile eşit ücret alma isteğiyle açtığı dava sonuçlandı. 28 kadın futbolcunun, Eşit Ücret Yasası uyarınca 66 milyon Dolar tazminat talebi reddedildi. Mahkeme bu talebi, “Kadın takımına, erkek takımından daha fazla hem kümülatif hem de ortalama maç başına ödeme yapıldı” şeklinde değerlendirdi. Oyuncuların sözcüsü Molly Levinson, karara itiraz etmeyi planladıklarını söyleyerek, “Hayal kırıklığına uğradık. Sıkı çalışmalarımızdan vazgeçmeyeceğiz” dedi.