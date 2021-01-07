ABD'de yaşanan olaylara Dwyane Wade'den sert tepki
NBA'in eski yıldızlarından Dwyane Wade, Amerika Birleşik Devletleri'nde son cumhurbaşkanlığı seçimlerini protesto amaçlı yapılan eylemlere büyük tepki gösterirken polisin eylemi yapan kitleye göre sergilediği tutum farklılığına dikkat çekti.
NBA'in eski yıldızlarından Dwyane Wade, Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump destekçilerinin başkent binasına düzenlediği baskına sert bir şekilde tepki gösterdi. Dwyane Wade, olanlar karşısında polisin tutumunu net bir şekilde eleştirdi.
Instagram hesabı üzerinden iki farklı fotoğraf paylaşan Wade, Black Lives Matter hareketinde polisin sergilediği sert tutumu başkent binasının basılması sırasında ağırlıklı beyaz olan protestoculara karşı göstermediğini belirtti.
Wade, yaşanan olaylardan iki farklı tutuma ilişkin fotoğraf paylaşırken, "Biz, iki farklı Amerika'da yaşıyoruz. Açık ve net. Nokta." ifadelerini kullandı.