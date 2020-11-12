Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"e göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 143 bin 322 artışla 10 milyon 716 bin 554'e çıktı. Virüs ndeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 493 artarak 247 bin 458’e ulaştığı ülkede, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 6 milyon 651 bini geçti, toplam test sayısı ise 162 milyona yaklaştı. Ülkede en çok vaka 1 milyon 55 bin 199 ile Teksas eyaletinde görülürken bu eyaleti 996 bin 70 vakayla Kaliforniya ve 858 bin 12 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York, 33 bin 898 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

Kovid-19 vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 8 milyon 690 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 749 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.



