Dünyada salgının etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de, vaka ve ölü sayısı her geçen gün hızla artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 28 bin 879 artışla 245 bin 601'e, ölü sayısı da 921 artışla 6 bin 58'e çıktı.

Dünya genelinde ABD'yi 117 bin 710 vakayla İspanya ve 115 bin 242 vakayla İtalya takip ediyor.

ABD'de salgının merkezi New York

ABD genelindeki eyaletlere bakıldığında, ülkede salgının en fazla etkili olduğu bölgeler arasında New York ve komşusu New Jersey öne çıkıyor.

New York eyaletinde dün 84 bin 46 olan vaka sayısı 8 bin 697 artışla bugün 92 bin 743'e çıkarken, New York'u 25 bin 590 vakayla New Jersey, 11 bin 126 vakayla California takip ediyor.

Can kaybı bakımından da New York 2 bin 468 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, onu 537 ile New Jersey ve 417 ile Michigan eyaletleri izliyor.